19.03.2015 - 13:12 |
Torku Konyaspor 3 eksikle çalıştı!
Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve çabukluk çalışması ile başladı.
Beşe 2 ile devam eden antrenman, Kardemir Karabükspor maçının taktik çalışması ile sona erdi.
İdmanda, Hasan Kabze ile tedavilerine devam edilen Ciprian Marica ve May Siphiwe Mahlangu yer almadı.