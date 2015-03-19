Torku Konyaspor 3 eksikle çalıştı!

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve çabukluk çalışması ile başladı.

Beşe 2 ile devam eden antrenman, Kardemir Karabükspor maçının taktik çalışması ile sona erdi.

İdmanda, Hasan Kabze ile tedavilerine devam edilen Ciprian Marica ve May Siphiwe Mahlangu yer almadı.