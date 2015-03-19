Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor 3 eksikle çalıştı!
19.03.2015 - 13:12 |

Torku Konyaspor 3 eksikle çalıştı!

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Torku Konyaspor 3 eksikle çalıştı!
ABONE OL

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve çabukluk çalışması ile başladı.

Beşe 2 ile devam eden antrenman, Kardemir Karabükspor maçının taktik çalışması ile sona erdi.

İdmanda, Hasan Kabze ile tedavilerine devam edilen Ciprian Marica ve May Siphiwe Mahlangu yer almadı.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber