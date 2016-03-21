Torku Konyaspor 47 puanla kulüp tarihinin puan rekorunu kırdı

Yeşil beyazlıların, Süper Lig'de en çok puan topladığı sezon, 46 puanla yine Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü dönemleri olan 2005-2006 ile 2014-2015 sezonları olmuştu. Torku Konyaspor, ligi 2005-2006 sezonunda 7'nci, 2014-2015'de ise 8. olarak tamamlamıştı.

Ligin 26. haftasında Medipol Başakşehir ile sahasında berabere kalan ve puanını 47'ye çıkaran Aykut Kocaman ve öğrencileri, Süper Lig'de bir sezonda bugüne kadarki en iyi puana sahip oldu.

Yenilmezlik serisi 16 maça çıktı

Torku Konyaspor'un, 2016 yılında da bileğini büken olmadı. 2016 yılında kupada çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, ligde ise 9 maçın 6'sında 3 puanı hanesine yazdırdı. Konya temsilcisi, toplamda 16 resmi karşılaşmanın 12'sini kazandı, 4'ünden beraberliklerle ayrıldı.

Galibiyet rekoru Gençlerbirliği karşısında

Ligin ikinci yarısında başarılı sonuçlar almaya devam eden ve puan cetvelinde üst sıralarda yer bulan yeşil-beyazlılar, galibiyet rekorunu da kırmak istiyor.

Geride kalan 26 haftada 13 galibiyeti bulunan Aykut Kocaman ve öğrencileri, Gençlerbirliği karşısında 1 galibiyet daha alması halinde, 1989-1990'daki 13 galibiyetli sezon performansını geçmiş olacak.