Torku Konyaspor 5 eksikle çalıştı!

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yapılan antrenman, salondaki ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada yapılan pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, Ömer Ali Şahiner, Fuchs, hasta olan Uğur İnceman, tedavisine yurt dışında devam edilen Marica katılmazken, Mahlangu takımdan ayrı çalıştı.