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06.01.2016 - 11:52 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor 50 puanı aşmayı hedefliyor

Torku Konyasporlu futbolcu Selim Ay, "İkinci devrede de aynı başarıyı tekrarlamak ve biraz daha üzerine koyarak, sezonu 50 puan barajının üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Torku Konyaspor 50 puanı aşmayı hedefliyor
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un defans oyuncusu Selim Ay, sezonu 50 puanın üzerinde tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Ay, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Belek Turizm Bölgesi'ndeki ikinci yarı hazırlıklarının iyi geçtiğini vurguladı. Sezonun ilk yarısında, kulüp tarihinin en başarılı performansını sergilediklerini ve ilk yarıyı başarılı şekilde tamamladıklarını ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı oldukça mutluyuz. Bizim hedeflerimiz tabii ki bitmiyor. Bu nedenle de zor geçecek ikinci devreye en iyi şekilde çalışarak, hazırlanmak istiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçiyoruz. İkinci devrede de aynı başarıyı tekrarlamak ve biraz daha üzerine koyarak, sezonu 50 puan barajının üzerinde tamamlamayı hedefliyoruz. Sıralama olarak da kendimize ilk 6 takım arasında yer bulmak istiyoruz. Yıllardır devam eden istikrarlı çıkışımızı devam ettirip, ilerleyen yıllarda Konyaspor'u, Konya'yı ve ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir takım olarak vitrine çıkarmayı amaçlıyoruz."

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