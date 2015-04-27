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27.04.2015 - 12:18 | | AA

Torku Konyaspor 7 maçtır yenilmiyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'da basın sözcüsü Ahmet Baydar, Akhisar Belediyespor müsabakası da dahil 7 maçtır kaybetmediklerini söyledi.

Torku Konyaspor 7 maçtır yenilmiyor!
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Baydar, yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor karşısında maç boyunca ortaya konulan oyun ve mücadeleyle galibiyeti hak ettiklerini ifade etti.

Sahalarında zorluk derecesi yüksek bir maç oynadıklarını belirten Baydar, "Geriye düşmemize rağmen oyunu bırakmadık. İlk yarının son dakikasında gelen gol, takımımızın soyunma odasına moralli girmesini sağladı. İkinci devrenin başında öne geçmemiz mücadele gücümüzü arttırdı" diye konuştu.

Baydar, maçın kalan dakikalarında iki takımın da değerlendiremediği fırsatların olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gerçekten seyir zevki yüksek ve sonu bizim adımıza iyi biten bir karşılaşma oldu. Üst sıralardaki yerimizi sağlamlaştırma adına çok değerli bir galibiyet aldık. Teknik heyet ve oyuncularımızı kutluyoruz. Desteğini her zaman olduğu gibi esirgemeyen taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Akhisar Belediyespor müsabakası da dahil 7 maçtır kaybetmiyoruz. Bu süreçte 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayarak, müthiş bir çıkış yakaladık. Kalan haftaları da güzel sonuçlarla kapatıp, ligi en iyi yerde tamamlayacağız."

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