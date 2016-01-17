Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor, Akhisar'ı yenerek deplasmanda galibiyet hasretine son verdi
17.01.2016 - 12:10 | | Konya (AA)

Torku Konyaspor, Akhisar'ı yenerek deplasmanda galibiyet hasretine son verdi

Spor Toto Süper Lig'de Akhisar Belediyespor'u deplasmanda 2-0 yenen Torku Konyaspor, 105 gün sonra rakip sahada 3 puan elde etti.

Torku Konyaspor, Akhisar'ı yenerek deplasmanda galibiyet hasretine son verdi
ABONE OL

Süper Lig'in 7. haftasında 2 Ekim 2015'te deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yendikten sonra, rakip sahalarda üst üste 5 maçta 4 yenilgi 1 beraberlik yaşayan Konya temsilcisi, 105 gün sonra galip geldi.

Deplasman maçlarında, ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, 11. haftada Fenerbahçe'ye 1-0, 15. haftada Kasımpaşa'ya 2-1 ve 17. haftada Beşiktaş'a 4-0 yenilen Torku Konyaspor, 13. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligin 18. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a konuk olan Torku Konyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Bu galibiyetin ardından 29 puana ulaşan Konya ekibi, sezon başında hedeflediği 50 puan barajına bir adım daha yaklaşmış oldu.

237 gün sonra "gol" dedi

Yeşil-beyazlılara geçen sezon transfer olan Bulgar golcü Dimitar Rangelov, Akhisar Belediyespor maçında attığıyla, Süper Lig'de 237 gün sonra golle buluştu.

Ligde bundan önce 23 Mayıs 2015'te yapılan Çaykur Rizespor maçında gol atan Bulgar futbolcu, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı. Rangelov'un bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Rangelov'un, Torku Konyaspor formasıyla ligde toplam 37 maçta 7, kupada ise 6 maçta 1 golü var.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber