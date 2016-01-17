Torku Konyaspor, Akhisar'ı yenerek deplasmanda galibiyet hasretine son verdi

Süper Lig'in 7. haftasında 2 Ekim 2015'te deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yendikten sonra, rakip sahalarda üst üste 5 maçta 4 yenilgi 1 beraberlik yaşayan Konya temsilcisi, 105 gün sonra galip geldi.

Deplasman maçlarında, ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, 11. haftada Fenerbahçe'ye 1-0, 15. haftada Kasımpaşa'ya 2-1 ve 17. haftada Beşiktaş'a 4-0 yenilen Torku Konyaspor, 13. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligin 18. haftasında deplasmanda Akhisar Belediyespor'a konuk olan Torku Konyaspor, ilk yarıda bulduğu gollerle maçtan 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Bu galibiyetin ardından 29 puana ulaşan Konya ekibi, sezon başında hedeflediği 50 puan barajına bir adım daha yaklaşmış oldu.

237 gün sonra "gol" dedi

Yeşil-beyazlılara geçen sezon transfer olan Bulgar golcü Dimitar Rangelov, Akhisar Belediyespor maçında attığıyla, Süper Lig'de 237 gün sonra golle buluştu.

Ligde bundan önce 23 Mayıs 2015'te yapılan Çaykur Rizespor maçında gol atan Bulgar futbolcu, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı. Rangelov'un bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Rangelov'un, Torku Konyaspor formasıyla ligde toplam 37 maçta 7, kupada ise 6 maçta 1 golü var.