Torku Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yokluğunda Fahrudin Ömerovic ve antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve topla yapılan ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular gruplar halinde top tekniğine dayalı pas çalışması ile sürdürdükleri antrenmanı şut ve taktik çalışma ile tamamladı.

Torku Konyaspor’un genç yeteneği Emre Can Atila, antrenman sonrasında Antalyaspor maçı hazırlıklarının gayet iyi gittiğini söyleyerek, “Önümüzde bir kupa maçı var. Elimizden geldiğince hazırlanmaya çalışıyoruz. İnşallah kupada yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Kupada son oynanan Etimesgut Belediyespor maçında ilk kez forma giydiğinin ve ilk maçında gol kaydettiğinin hatırlatılması üzerine Emre Can, “İnanılmaz bir duyguydu, çok mutlu oldum. İlk maçında gol atmak herkese nasip olmaz. Şükürler olsun gol attım. İyi oynadık, maçı kazandık. İnşallah önümüzdeki maçlar da böyle devam eder” diye konuştu.

Maçtan bir gün önce Selim Ay ile gol atacağını konuştuklarını söyleyen Emre Can Atila, “İçimize doğmuştu. Gol attığım için de çok mutluyum. İnşallah devamı gelir” şeklinde konuştu.

Sahaya çıkarken çok heyecanlı olduğunu dile getiren Emre Can, “İlk 45 dakika çok kastım kendimi, baya yetersiz kaldım. Ama sonrasında gol de geldi. İkinci yarıda daha da açıldığımı düşünüyorum. Bundan sonra hocamız şans verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Sonrasında iyi işler yaparak kalıcı olmak istiyorum. Daha sonrasında hedeflerim var tabi. Basamak basamak hepsini gerçekleştirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.