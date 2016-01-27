Torku Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Büyükşehir Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda karşılaştıkları Etimesgut Belediyespor maçının ilk 11'inde forma giyen futbolcular, salonda yenileme çalışması yaptı.

Dünkü maçta forma şansı bulamayan futbolcular ise yarı sahada pas çalışması yaptı ve çift kale maçla idmanı tamamladı.