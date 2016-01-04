04.01.2016 - 12:08 | | Konya (AA)
Torku Konyaspor, Beşiktaş Serdar ve Franco'nun listelerinde olmadığını söyledi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Beşiktaşlı futbolcular Serdar Kurtuluş ve Franco'nun transfer listelerinde olmadığını söyledi.
Baydar, yaptığı açıklamada, son zamanlarda takımları adına çıkan transfer haberlerine itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Son olarak Beşiktaşlı futbolcular Serdar Kurtuluş ve Pedro Franco'nun Torku Konyaspor'a transferinin konuşulduğunu belirten Baydar, "Beşiktaşlı futbolcular Serdar Kurtuluş ve Franco transfer listemizde yok. Bu haberler asparagastır" dedi.
Baydar, takımlarının Antalya'ya giderek ikinci yarı hazırlıklarına başladığını vurgulayarak, gerek görülürse bazı mevkilere transfer yapabileceklerini dile getirdi.