Torku Konyaspor - Çaykur Rizespor: 1-1

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Sezonu'nun 33. hafta maçında Torku Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Konya Torku Arena'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından ligde 8. sıradaki Torku Konyaspor 45 puana, 15. sıradaki Çaykur Rizespor da 35 puana yükseldi.

Goller: Dk. 90+3 Dimitar Rangelov (Torku Konyaspor), Dk. 20 Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor)

İLK YARI

11. dakikada Djalma'nın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mehmet Uslu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

20. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Sercan Kaya'nın pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Sylvestre'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Kaya Tarakçı güçlükle çıkardı. Kaya'dan dönen topu ceza sahasının dışında önünde bulan Kıvanç Karakaş'ın şutunda ise top Ali Turan'a çarparak, Kweuke'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin üstünden ağlarla buluştu: 0-1

27. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan yaptığı ortada kaleci Kaya Tarakçı topu eliyle uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasında önünde topla buluşan Sercan Kaya'nın şutunda, savunmada Vukovic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Deniz Kadah'ın pasıyla ceza sahasının üzerinde topla buluşan Kweuke'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada Hasan Kabze'nin pasında ceza sahasında meşin yuvarlağı kontrol eden Torje'nin vuruşunda top defansa çaparak Ali Çamdalı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

82. dakikada Mehmet Uslu'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktası üzerinde gelişine vuran Mehmet Güven'in şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Deniz Kadah'ın ara pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Lafferty'nin şutunda kaleci Kaya Tarakçı meşin yuvarlağı son anda çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Torku Konyaspor beraberliği yakaladı. Torje'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Viera topa müdahale etmek istedi. Ceza sahasının sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Rangelov'un sert vuruşunda top ağlara gitti: 1-1

Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

TORKU KONYASPOR: 1 - ÇAYKUR RİZESPOR: 1

Stat: Konya Torku Arena

Hakemler: Deniz Ateş Bitnel, Süleyman Özay, Cemal Bingül

Torku Konyaspor: Kaya Tarakçı, Ali Turan, Mehmet Güven, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı (Dk. 83 Vedat Bora), Torje, Vukovic, Djalma (Dk. 70 Rangelov), Mehmet Uslu, Kenan Özer (Dk. 70 Recep Aydın), Hasan Kabze

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Çaykur Rizespor: Serkan Kırıntılı, Eren Albayrak, Viera, Giray Kaçar, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Sylvestre (Dk. 77 Oboabona), Kıvanç Karakaş (Dk. 60 Holosko), Deniz Kadah, Sercan Kaya, Kweuke (Dk. 85 Lafferty)

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Dk. 90+3 Dimitar Rangelov (Torku Konyaspor), Dk. 20 Leonard Kweuke (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 38 Koray Altınay, Dk. 70 Ousmane Viera (Çaykur Rizespor)