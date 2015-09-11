Torku Konyaspor, çıkışa geçmeyi hedefliyor

Baydar, kulüp sitesinden yer alan açıklamasında, sezonun ilk 3 haftasında beklentilerin gerisinde kalan takımlarının, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiğini ifade etti.

Kendileri gibi kadrosunu yeniden oluşturan ve zamana ihtiyacı olan takımlar açısından lige verilen aranın faydalı olduğunu bildiren Baydar, yeni gelen futbolcuların takımla daha fazla antrenman yapma imkanı bulduğunu aktardı.

Baydar, kaliteli oyunculardan kurulu iyi bir ekip olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan tek şey sabır ve biraz zaman. Oynanan her maç takımımızın daha da ivme kazanarak, istenilen seviyeye gelmesi adına önemli olacak. Osmanlıspor karşılaşmasına bu bakımdan büyük önem veriyoruz. Futbolcularımızın 3 puanla ayrılacaklarına ve sezonun ilk galibiyetini alarak üzerilerindeki baskıyı kıracaklarına inanıyoruz. Osmanlıspor maçı yukarılara doğru çıkışımızın ilk adımı olacak."