Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor dinleniyor
21.10.2013 - 16:09 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor dinleniyor

Günü izinli geçiren Konya ekibi, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

Torku Konyaspor dinleniyor
ABONE OL

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Ligde 8.haftayı deplasmanda Gaziantepspor'a karşı aldığı 3-3'lük beraberlikle kapatan ve ilk deplasman puanını alan Torku Konyaspor'da, teknik direktör Uğur Tütüneker, futbolculara 1 gün izin verdi.

Deplasmanda alınan puanla moral bulan takım, yarın Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber