21.10.2013 - 16:09 | | KONYA (AA)
Torku Konyaspor dinleniyor
Günü izinli geçiren Konya ekibi, Bursaspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.
Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak. Ligde 8.haftayı deplasmanda Gaziantepspor'a karşı aldığı 3-3'lük beraberlikle kapatan ve ilk deplasman puanını alan Torku Konyaspor'da, teknik direktör Uğur Tütüneker, futbolculara 1 gün izin verdi.
Deplasmanda alınan puanla moral bulan takım, yarın Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla Bursaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.