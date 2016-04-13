Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
13.04.2016 - 11:54 | | DHA

Torku Konyaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe'yi ligde cumartesi günü 2-1 mağlup eden Torku Konyaspor'un bu sabah yaptığı antrenmanda futbolcuların neşeli oldukları gözlendi.

Torku Konyaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Torku Konyaspor, 16 Nisan cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor müsabakasının hazırlıklarına bugün devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözetiminde çalışmalarını sürdüren Torku Konyasporlu futbolcular, Fenerbahçe’yi 2-1 yenmenin verdiği moralle keyifli oldukları dikkati çekti.

Yeşil beyazlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'i 2 top çalışması yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olurken, antrenmanın diğer bölümünde futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştığı öğrenildi.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber