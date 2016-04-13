Torku Konyaspor, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Torku Konyaspor, 16 Nisan cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor müsabakasının hazırlıklarına bugün devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözetiminde çalışmalarını sürdüren Torku Konyasporlu futbolcular, Fenerbahçe’yi 2-1 yenmenin verdiği moralle keyifli oldukları dikkati çekti.

Yeşil beyazlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'i 2 top çalışması yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olurken, antrenmanın diğer bölümünde futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştığı öğrenildi.