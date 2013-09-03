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03.09.2013 - 10:50 | | MEHMET KAYHAN YILDIZ - KONYA / DHA

Torku Konyaspor Gekas'la prensipte anlaştı

Torku Konyaspor geçen sezon Süper Lig'de müthiş performans sergileyen Gekas'ı renklerine katmak üzere...

Torku Konyaspor Gekas'la prensipte anlaştı
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Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bir çok takımın gündeminde olan 33 yaşındaki Yunanlı golcü futbolcu Theofanis Gekas ile prensip anlaşmasına vardı.

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, dün akşam Konya'ya gelen Gekas'ın kendileri olumlu yanıt verdiğini açıklarken şunları söyledi:

"Gekas, Süper Lig'de bir çok takımla görüşüyordu. Ama tercihini bizden yana kullandı. Geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor forması giyen Gekas ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuç verdi ve prensipte anlaşmaya vardık. Bizim için güzel ve flaş bir transfer oldu. Yaptığımız bu transferle gol sorunumuzu aşacağımızı düşünüyoruz."

Gekas'ın sağlık kontrolünden geçtiğini de belirten Güven Öten, sözleşme imzalama aşamasına geldiklerini açıkladı.

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