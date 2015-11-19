Torku Konyaspor gelecek yılın formalarını tanıttı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'da önümüzdeki sezon futbolcuların giyeceği forma, yeşil-beyazlı futbolcu Selim Ay'ın da katılımıyla tanıtıldı.

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Konya Büyükşehir Torku Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin en centilmen taraftar gruplarından birine sahip olduklarını söyledi.

Taraftarın, Süper Lig'de Konyaspor'un ve Fransa yolculuğunda milli takımın yanında en büyük destekçisi olduğunu belirten Baydar, "Bu eşsiz taraftarımızı onurlandırmak, takımımızın başarısı için çalışan tüm futbolcularımıza, taraftar desteğini maçlarda ve antrenmanlarda daha iyi hissettirmek için Türk spor tarihinde eşi benzeri olmayan, yeni bir forma tasarladık" dedi.

Önümüzdeki sezon kullanmayı planladıkları formada, Konyaspor futbolcuları ile taraftarının isimlerinin oluşturduğu "çift başlı kartal" figürünün yer alacağını açıklayan Baydar, şöyle devam etti:

"Bundan böyle 12. adam olan taraftarımızın isimleri, futbolcularımızla aynı formada yer alacak. Taraftarımızın isimlerinin yazılı olduğu yeni formamızın önümüzdeki sezon takımımızın dört resmi formasından biri olmasını planlıyoruz. Maçlarda ve antrenmanlarda, futbolcu isimleriyle taraftar isimleri de terleyecek. İyisiyle kötüsüyle, sevinciyle hüznüyle, yeni sezon taraftarımızla iç içe geçecek."

Baydar, yeşil-beyazlı taraftarların, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu resmi forma ile isme özel taraftar atkısının da sahibi olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunun için taraftarımızın yapması gereken, 'hatiraformasi.com' internet adresinden veya 'konyastore' mağazasından ön talep formunu mayıs sonuna kadar doldurmalarıdır. Takıma destek olmak, adını önümüzdeki sezon kullanılacak resmi formaya yazdırmak, kısaca adını tarihe yazdırmak isteyen taraftarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz."