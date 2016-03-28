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28.03.2016 - 17:50 | | AA

Torku Konyaspor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Torku Konyaspor, Gençlerbirliği maçına hazırlanıyor
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Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İlk 15 dakikasının basına açık olduğu antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşu yaptı. Yeşil-beyazlılarda Rangelov, Skubiç ve Traore milli takım kampında bulunduğu için antrenmanda yer almadı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise oyuncuların Gençlerbirliği maçı için taktik çalışması yaptığı öğrenildi.

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