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20.01.2016 - 14:44 | | Konya (AA)

Torku Konyaspor iç saha serisini Kayserispor maçında da sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un kulüp basın sözcüsü Ahmet Baydar, uzun süredir sahalarında puan kaybetmediklerini, Kayserispor ile oynayacakları maçta bunu devam ettirmek istediklerini söyledi.

Torku Konyaspor iç saha serisini Kayserispor maçında da sürdürmek istiyor
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Baydar, yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cumartesi günü sahalarında Kayserispor ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Sahalarında en son ligin 3. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildiklerini, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldıklarını hatırlatan Baydar, "İç sahadaki galibiyet serimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Uzun süredir sahamızda puan kaybetmiyoruz. Kayserispor ile oynayacağımız maçta da bunu devam ettirmek istiyoruz. Kayserispor da buraya puan ya da puanlar almak için gelecektir ancak teknik heyet ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklardır" diye konuştu.

Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 5. maçında Kayserispor'u deplasmanda 1-0 yenerek, gruptan lider çıkmayı garantilediklerini ifade etti.

Baştan beri grubu lider olarak tamamlamayı hedeflediklerini belirten Baydar, "Şimdi rakibimizi bekliyoruz. İnşallah karşılaşacağımız rakibi de yenerek, finale doğru gitmeyi istiyoruz" şeklinde görüşlerini aktardı.

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