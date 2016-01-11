Torku Konyaspor, Kenan Özer'in sözleşmesini feshetti

Torku Konyaspor, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Kenan Özer'in sözleşmesini feshetti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile oyuncu Kenan Özer arasında yapılan görüşme sonrasında karşılıklı anlaşmaya varılmış olup, oyuncunun sözleşmesi fesh edilmiştir. Kenan Özer'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.