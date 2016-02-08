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08.02.2016 - 12:26 | | Konya (AA)

Torku Konyaspor, kupada Beşiktaş'ı yeneceğine inanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaşacakları Beşiktaş karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Torku Konyaspor, kupada Beşiktaş'ı yeneceğine inanıyor
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Baydar, yaptığı açıklamada, Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında 10 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını anımsattı.

Kupada geçen yıllara oranla daha iddialı olduklarını belirten Baydar, "Şimdi bunu yeniden gösterme vakti geldi. Beşiktaş güçlü bir takım. Ligde iyi gidiyorlar. Biz de en az siyah-beyazlılar gibi oturmuş bir kadroya sahibiz. Galatasaray deplasmanında alamadığımız galibiyeti Beşiktaş karşısında almak için sahaya çıkacağız. Daha sonra kupa için ikinci karşılaşmayı bekleyeceğiz" dedi.

Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıklarını hatırlattı.

İstanbul ekibi karşısında oynanan oyundan memnun olduklarını belirten Baydar, "Galatasaray'ı yenebilirdik. İstanbul'dan 3 puanla dönebilirdik ancak 1 puana razı olduk. Bu duruma gelmek de güzel. Artık güçlü İstanbul ekiplerinden 3 puan alamadığımız için üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

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