Torku Konyaspor, Lech Poznan'dan Douglas'ı kadrosuna kattı

Kulübün futbol şube sorumlusu Ömer Korkmaz, Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'ndaki imza töreninde yaptığı açıklamada, Polonya'nın Lech Poznan takımından takip ettikleri ve kadroda görmek istedikleri 26 yaşındaki Douglas ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Konyaspor'a faydalı olacak bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını ifade eden Korkmaz, "Kendisine bundan sonra takımımızla yapacağı mücadelede başarılar diliyoruz. İnşallah eski takımındaki performansını burada da sürdürür" dedi.

Yeni transfer İskoç futbolcu Douglas da Konya'ya yeni bir heyecan için geldiğini, takıma katkı sağlamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından yeşil-beyazlı formayı giyen Douglas, kendisini Konyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.