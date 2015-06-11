Torku Konyaspor Meha ile anlaştı

Dış transfer çalışmalarını sürdüren Torku Konyaspor, her konuda anlaşma sağladığı ve sağlık kontrolünden geçirdiği Arnavut oyuncu Alban Syla Meha ile Zafer'de bulunan kulüp binasında Sportif Direktör Murat Erdoğan'ın da hazır bulunduğu törenle 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Törende konuşan Murat Erdoğan, bu transferin çok önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, “Takımımıza hayırlı olsun. Uzun yıllar faydalı olacak bir oyuncuyu transfer ettik. Hocamızın da özellikle istediği bir oyuncuydu” dedi.

Alman ekiplerinden Paderborn'dan transfer edilen Alban Syla Meha ise yaptığı açıklamada, “Torku Konyaspor’a imza attığım için mutluyum. Yeni sezonda takımımın başarılı sonuçlar alması için çalışacağım. Geçen sezona göre daha iyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum” diye konuştu.