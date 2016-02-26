26.02.2016 - 12:13 | | Konya (AA)
Torku Konyaspor Mersin İdmanyurdu maçına hazır
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, yarın oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplara ayrılarak pas çalışması yapan yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
Mersin İdmanyurdu ile Torku Konyaspor yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı Alper Ulusoy yönetecek.