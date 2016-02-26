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26.02.2016 - 12:13 | | Konya (AA)

Torku Konyaspor Mersin İdmanyurdu maçına hazır

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, yarın oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını tamamladı.

Torku Konyaspor Mersin İdmanyurdu maçına hazır
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplara ayrılarak pas çalışması yapan yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.

Mersin İdmanyurdu ile Torku Konyaspor yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı Alper Ulusoy yönetecek.

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