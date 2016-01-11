Torku Konyaspor, Nejc Skubic ile sözleşme imzaladı

Büyükşehir Torku Arena Stadyumu basın toplantı odasında düzenlenen imza töreninde konuşan Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, transferin iki taraf içinde hayırlı olmasını diledi. Takımın devre arası transfer çalışmasında anlaşmaya vardıkları Nejc Skubic ile anlaştıklarını belirten Baydar, “Takımımıza sezonun ikinci yarısında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Skubic’e hoş geldin diyoruz. İlk yarıda topladığı 26 puanla tarihinin en başarılı ilk yarısını geride bırakan takımımız çalışmalarına devam ediyor. Kupada hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek. Yoğun bir maç tablosuna girecek takımımız Akhisar Belediyespor karşısında puanla ayrılarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz” dedi.

Sloven oyuncu Nejc Skubic ise yaptığı açıklamada, “Konyaspor büyük bir kulüp. Burada olduğum için mutluyum. Her zaman savaşmayı severim. Burada da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Türkiye liginin zor bir lig olduğunu biliyorum. Avrupa’daki Türk takımlarını biliyorum. Konyaspor’a gelecek olursak Bajic ve Vukovic’ten takımla ilgili çok güzel sözler duydum. Bugün antrenmana da gittim, forma verilirse Ziraat Türkiye Kupası maçında oynamaya hazırım. Konyaspor’un taraftar atmosferini yaşamak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nejc Skubic kendisini Torku Konyasporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Sloven oyuncu 89 numaralı formayı giyecek.