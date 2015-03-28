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28.03.2015 - 15:13 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor-Osmanlıspor: 0-0

Süper Lig ekibi Torku Konyaspor kendi sahasında PTT 1. Lig temsilcisi Osmanlıspor'la golsüz berabere kaldı.

Torku Konyaspor-Osmanlıspor: 0-0
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, hazırlık maçında, PTT 1. Lig ekibi Osmanlıspor ile 0-0 berabere kaldı.

Milli maç dolayısıyla lige verilen arada, Torku Konyaspor ile Osmanlıspor, Büyükşehir Belediyesi Torku Arena'da karşılaştı. İki takım da maçta yedek ağırlıklı kadrolarla mücadele etti.

Orta alan mücadelesi şeklinde geçen maç, golsüz eşitlikle sona erdi.

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