Torku Konyaspor-Osmanlıspor: 1-1

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Torku Konyaspor kendi sahasında yükselişe geçen Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldı.

Büyükşehir Torku Arena'da düşük tempoda oynanan mücadelede Osmanlıspor 64. dakikada Rusescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 68'de Ömer Ali ile cevap verdi. Kalan bölümde her iki takımın çabaları sonuç vermeyince taraflar karşılaşmadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Torku Konyaspor, puanını 34'e, Osmanlıspor ise 26'ya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada yaklaşık 25 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Torje’nin doğrudan kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta çıktı.

23. dakikada Lawal'dan kaptığı topla ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda Ali Çamdalı'nın çektiği şut kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.

34. dakikada Bajic'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Holmen'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.