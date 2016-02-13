13.02.2016 - 17:51 | | SKORER-AJANSLAR
Torku Konyaspor-Osmanlıspor: 1-1
Süper Lig'de 21. haftada Torku Konyaspor, son haftaların başarılı ekibi Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Torku Konyaspor kendi sahasında yükselişe geçen Osmanlıspor'la 1-1 berabere kaldı.
Büyükşehir Torku Arena'da düşük tempoda oynanan mücadelede Osmanlıspor 64. dakikada Rusescu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole 68'de Ömer Ali ile cevap verdi. Kalan bölümde her iki takımın çabaları sonuç vermeyince taraflar karşılaşmadan birer puanla ayrıldı.
Bu sonucun ardından Torku Konyaspor, puanını 34'e, Osmanlıspor ise 26'ya yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada yaklaşık 25 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Torje’nin doğrudan kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta çıktı.
23. dakikada Lawal'dan kaptığı topla ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda Ali Çamdalı'nın çektiği şut kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.
34. dakikada Bajic'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Holmen'in vuruşunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada sağ kanattan Torje’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Uğur’un kafa vuruşunu kaleci Serkan son anda kurtardı.
60. dakikada Osmanlıspor’un geliştirdiği atakta savunmadan seken topu kaleyi cepheden gören noktadan doğrudan kaleye gönderen Ndiaye’nin şutunu kaleci Serkan güçlükle kornere çeldi.
60. dakikada sağ kanattan Torje’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde topa yükselen Lawal’ın kafa vuruşu kaleci Serkan’da kaldı.
62. dakikada Torku Konyaspor’un geliştirdiği atakta ceza sahası içerisinde Bajic’in sert şutunda top kaleci Ahmet’te kaldı.
64. dakikada Torku Konyaspor ceza sahası içerisinde Aminu ile kısa paslaşmalar yapan Rusescu, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1
67. dakikada Douglas'ın uzun pasını Uğur uzaklaştırmak istedi ancak araya giren Ömer Ali, topu kaptıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdi. Sağ çaprazda kaleci Ahmet Şahin'i de geçen Ömer Ali meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-1
76. dakikada sağ kanattan Delarge'nin yaptığı ortada ön direkte topla buluşan Aminu’nun çektiği şutta top az farkla üstten dışarı çıktı.
90. dakikada sol kanattan Douglas’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına inen topu Osmanlıspor savunması karşıladı. Kale önünde önüne düşen topa röveşata vuruşu yapan Halil İbrahim’in şutu kalecide kaldı.
STAT: Büyükşehir Belediye Arena
HAKEMLER: Hüseyin Göçek xx, Orkun Aktaş xx, Kemal Yılmaz xx
TORKU KONYASPOR: Serkan xx, Skubic xx, Ali Turan xx, Vukovic, Douglas xx, Ali Çamdalı xx, Holmen xx, Traore x (Halil İbrahim dk. 73 x), Ömer Ali xxx (Kibong dk. 75 x), Meha x (Sissoko dk. 85 x), Bajic xx
YEDEKLER: Kaya, Volkan, Selim, Mehmet Uslu
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
OSMANLISPOR: Ahmet xx, Vrasajevic xx, Uğur xx, Numan xx, Muhammed xx, Lawal xx, Musa xx, Ndiaye xx (Mehmet Güven dk. 64 x), Torje x (Delarge dk. 76 x), Aminu xx, Rusescu xxx (Serdark dk. 86 x)
YEDEKLER: Hakan, Prochazka, Erdal, Webo
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
GOLLER: Rusescu (dk. 64) (Osmanlıspor), Ömer Ali (dk. 67) (Torku Konyaspor)
SARI KARTLAR: Douglas, Ömer Ali (Torku Konyaspor), Ndiaye, Torje, Muhammed, Musa (Osmanlıspor)