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30.12.2015 - 11:34 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor, Özgür Özkaya ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Torku Konyaspor, Özgür Özkaya ile yollarını ayırdı.

Torku Konyaspor, Özgür Özkaya ile yollarını ayırdı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, Özgür Özkaya'nın sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Özgür Özkaya ile yapılan görüşmelerde karşılıklı anlaşmaya varıldığı ve sözleşmesinin feshedildiği belirtilerek, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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