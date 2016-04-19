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19.04.2016 - 13:57 | | AA

Torku Konyaspor Rangelov ile 2 yıllık anlaşma imzaladı

Torku Konyaspor, bu sezon gösterdiği yüksek performansla dikkat çeken golcü Dimitar Rangelov ile yeni sözleşme imzaladı.

Torku Konyaspor Rangelov ile 2 yıllık anlaşma imzaladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bulgar golcü Dimitar Rangelov ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık mukavele imzalandı. Yeşil-beyazlıların başkanı Ahmet Şan, kulüp binasındaki imza töreninde, takımdaki istikrarı sağlama adına kadroda kalması düşünülen isimlerle sözleşme imzalandığını söyledi.

Rangelov ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme yaptıklarını belirten Şan, şunları kaydetti: "İnşallah önümüzdeki sene de Rangelov'un bu başarısını devam ettireceğini düşünüyorum. Takım disiplinini bozmamak adına bu iç transferleri gerçekleştiriyoruz. Önümüzde kupa maçlarımız ve ligde kalan 5 maçımız var. Bu maçlardan en iyi sonuçları çıkarmaya çalışacağız. Taraftarlarımız desteğe devam etsinler. Bu sezon takımımız gerçekten güzel bir performans sergiledi. Teknik heyetimize, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Konya'ya yakışan bir sonuç alacağımızı ümit ediyorum. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum." - "Daha fazla başarılara imza atarız" Bulgar golcü Rangelov ise kontratını uzattığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Takımın başarısı için elinden geleni yapacağını vurgulayan Rangelov, "Takımımız bu sezon çok büyük başarılara imza attı. Ümit ediyorum ki sezon sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah, bu iki sezon boyunca takımım ve kendi adıma daha fazla başarılara imza atarız." dedi.

Konuşmaların ardından Dimitar Rangelov, iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Rangelov, 2014-2015 sezonu başında İsviçre'nin Luzern takımından transfer edildi. Bulgar golcü, geldiği sezon 23 lig maçında bin 318 dakika forma giydi, 6 gol attı.

Bu sezon ise 24 lig maçında bin 660 dakika sahada kalan Rangelov, 2'si ligde olmak üzere 3 gol attı, 3 de asist yaptı.

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