Torku Konyaspor, Rize deplasmanında kazanmak istiyor

Baydar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Eskişehirspor'un ligdeki konumuna bakarak, maçın kolay geçeceğini düşünenlerin olduğunu ancak maç başladığında bunun böyle olmadığını herkesin gördüğünü belirtti.

Maçın ilk yarısının kendileri adına kötü geçtiğini belirten Baydar, "Oyuncularımız bir an olsun mücadelelerini bırakmadılar. Önce beraberliği ardından da galibiyeti yakaladık ve üstünlüğümüzü maç sonuna kadar taşıyarak kazanmasını bildik. Bu sadece alınmış 3 puan değil, daha fazlasıydı. İki kez mağlup duruma düşmelerine rağmen mücadeleyi ve kazanma hırslarını bırakmayan oyuncularımızı ve teknik heyetimizi alınan galibiyetten dolayı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile cuma günü deplasmanda kritik bir maça çıkacaklarına dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti:

"Her maça olduğu gibi Rize deplasmanına da kazanmak için çıkacağız. Eskişehirspor maçında geriden gelip alınan galibiyet, herkes için büyük moral oldu. Bu morali devam ettirip iki maçtır ara verdiğimiz deplasman galibiyetlerimize Çaykur Rizespor önünde alacağımız 3 puanla yeniden başlamak istiyoruz. Bu konuda teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Yakalayacağımız çıkışla sezonun ilk yarısını tamamlayabildiğimiz en üst sırada tamamlamak arzusundayız."