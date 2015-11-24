Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor, Rize deplasmanında kazanmak istiyor
24.11.2015 - 13:35 | | Konya (AA)

Torku Konyaspor, Rize deplasmanında kazanmak istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Eskişehirspor galibiyetinin kendileri için moral olduğunu söyledi.

Torku Konyaspor, Rize deplasmanında kazanmak istiyor
ABONE OL

Baydar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Eskişehirspor'un ligdeki konumuna bakarak, maçın kolay geçeceğini düşünenlerin olduğunu ancak maç başladığında bunun böyle olmadığını herkesin gördüğünü belirtti.

Maçın ilk yarısının kendileri adına kötü geçtiğini belirten Baydar, "Oyuncularımız bir an olsun mücadelelerini bırakmadılar. Önce beraberliği ardından da galibiyeti yakaladık ve üstünlüğümüzü maç sonuna kadar taşıyarak kazanmasını bildik. Bu sadece alınmış 3 puan değil, daha fazlasıydı. İki kez mağlup duruma düşmelerine rağmen mücadeleyi ve kazanma hırslarını bırakmayan oyuncularımızı ve teknik heyetimizi alınan galibiyetten dolayı kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor ile cuma günü deplasmanda kritik bir maça çıkacaklarına dikkati çeken Baydar, şunları kaydetti:

"Her maça olduğu gibi Rize deplasmanına da kazanmak için çıkacağız. Eskişehirspor maçında geriden gelip alınan galibiyet, herkes için büyük moral oldu. Bu morali devam ettirip iki maçtır ara verdiğimiz deplasman galibiyetlerimize Çaykur Rizespor önünde alacağımız 3 puanla yeniden başlamak istiyoruz. Bu konuda teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Yakalayacağımız çıkışla sezonun ilk yarısını tamamlayabildiğimiz en üst sırada tamamlamak arzusundayız."

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber