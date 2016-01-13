Torku Konyaspor sağlam adımlarla

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettikleri G Grubu'nu, birinci sırada tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik aldıklarını ifade ederek, "Kupada sağlam adımlarla ilerliyoruz. Şu an lideriz. Gruptan birinci çıkmayı amaçlıyoruz. Kayseri'deki maçta lider belli olacak. Bu karşılaşma, finale gitme anlamında önemli bir adım" diye konuştu.

Baydar, ligin ikinci yarısının ilk maçında 16 Ocak Cumartesi günü Akhisar Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacaklarını anımsatarak, "Deplasmanda zor bir maç olacak. Rakibimiz oturmuş bir kadroya sahip. Biz de tecrübemizle maça ağırlığımızı koyacağız. İkinci yarının ilk maçında galip gelmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kupada 4. maçında İnegölspor'u 2-0 yenen Konya ekibi, G Grubu'nda 10 puanla lider durumda bulunuyor.