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06.07.2015 - 12:44 | | H.İBRAHİM PARLAK - SELMAN AYAS / KONYA (İHA)

Torku Konyaspor, sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Torku Konyaspor, sağlık kontrolünden geçti
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Yeni sezon için Konya’da toplanan yeşil-beyazlılarda teknik heyet ve oyuncular, sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

İki grup halinde yapılan kontrollerde kan örnekleri alınırken, tansiyon ve EKG ölçümleri yapıldı. Kardiyoloji tetkikleri yapılan oyuncular ayak fonksiyon testine tabi tutuldu.

Torku Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner yaptığı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, geçen sezon yakaladığı başarının üzerinde bir performans sergilemek istediğini söyledi.

"İYİ BİR KONYASPOR İZLETMEK AMACINDAYIZ"

Ömer Ali Şahiner, sağlık kontrolü ile sezona başladıklarını ifade ederek, "Yarın kamp için Erzurum’a gideceğiz. Bizim için güzel ve yorucu bir kamp dönemi olacak. Temennimiz kaza, bela, sakatlık olmadan yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Bu sezon geçen yıl yakaladığımız ivmenin üzerine çıkmaya çalışacağız. Taraftarlarımıza iyi bir Konyaspor izletmek amacındayız. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi olur. Biz de Konya şehrine ve taraftarlarımıza iyi bir futbol izletiriz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu sezon bütün güzellikler bizimle birlikte olur" dedi.

Şahiner, hedefleri olduğunu anlatarak, "Öncelikle hedefim geçen sezonun üzerinde olmak. Geçen yılın aynısı ve altında olan bir performans beni ve taraftarları tatmin etmez. Ben de kendi adıma daha çok çalışıp çok daha iyi bir Ömer Ali izletmek istiyorum. Çünkü hedeflerim var. Hedeflerim doğrultusunda elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

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