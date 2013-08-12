Torku Konyaspor, Semih ve Elmander'den haber bekliyor

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek TorkuKonyaspor, forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Forvet mevkine Ezechiel N'douasel ve Gunnar Heidar Thorvaldsson transfer eden yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Semih Şentürk ile Fatih Terim tarafından takımda istenmeyen Johan Elmander'i kadrosuna katmak istiyor. Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Semih ve Elmander'in kulüplerine resmi tekliflte bulunduklarını söyledi.

Futbolcularla yapılan görüşmelerde de ortak noktada buluştuklarını vurgulayan Öten, "Forvet hattında eksiklerimiz görülüyor. Semih ve Elmander'den birini transfer ederek burayı güçlendirmek istiyoruz. Futbolculara ve kulüplerine gerekli teklifleri yaptık. Futbolcuların kararını bekliyoruz. Bugün veya yarın bu transfer netleşir" dedi.

"Süper Lig'in sürpriz takımı olabiliriz"

Öten, TSYD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen dörtlü turnuvada şampiyon olduklarını, hazırlık maçı sonucunda olsa da sezona kupayla başlamanın iyi olduğunu dile getirdi.

Hazırlık maçlarında iddialı bir takım gördüklerini ifade eden Öten, "Süper Lig'in sürpriz takımı olacağımızı söyleyebiliriz. Mutlaka eksiklikler var ancak iyi yoldayız. Oyuncularımızın inancı her şeyin önüne geçiyor. Ligde çok daha farklı bir takım olacağız" diye konuştu.

Öten, günü izinli geçiren takımın yarın Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde toplanarak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlayacağını sözlerine ekledi.