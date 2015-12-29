Torku Konyaspor Sportif Direktör Murat Erdoğan ile yollarını ayırdı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda sezon başında sportif direktörlük görevine getirilen Murat Erdoğan ile yollarımız ayrılmış olup; kendisine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz" denildi.