Torku Konyaspor sürpriz peşinde

Sezon başında yükseldiği Spor Toto Süper Lig'e, 3-2'lik Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan ve spor kamuoyunda dikkatleri üzerine çeken Torku Konyaspor, Cuma günü Galatasaray karşısında da bir sürprize imza atarak zorlu maç takvimine moralli girmek istiyor.

Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir sezonu geride bırakarak yükseldikleri Süper Lig'de mütevazı bütçeleriyle en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 milyon liranın üzerinde borçla devraldıkları kulübü biraz olsun refaha kavuşturduklarını ifade eden Şan, "Sıkıntılarımız devam ediyor. Süper Lig'e yükselince bütün dertler bitecek zannediyorduk, ama tabiri caiz ise tüm alacaklılar kapıya dayandı. Transfer döneminde rakip takımlar futbolcu alırken, biz borç ödüyorduk. Transferi de zamanında yapamayınca, sezona iyi hazırlanamadık. Geçen dokuz haftaya baktığımızda Elazığspor, Kasımpaşa ve Bursaspor karşısında hak etmediğiniz yenilgiler aldık. Bu maçlardan en az 1 puan çıkartabilseydik daha iyi konumda olacaktık, ama bunlar futbolun içinde var. Bunun yanında ilk hafta Fenerbahçe'den 3 puan alamayabilirdik. Bütün bunları değerlendirdiğimiz de genel itibarıyla takımın durumundan memnunum" diye konuştu.

Uğur Tütüneker ile yeni bir vizyon...

Teknik direktör Uğur Tütüneker ve ekibinin çok fazla Süper Lig tecrübesinin olmadığını, ancak güven verdiklerini dile getiren Şan, sözlerine şöyle devam etti: "Hocamız daha önce Kasımpaşa'da çalıştı, ama biz Uğur Tütüneker ismiyle yeni bir Konyaspor vizyonu oluşturmak için çalışıyoruz. Süper Lig'e yükselirken kadroda genç oyunculara yer verdik ve bu şekilde şampiyon olduk. O gün altı genç futbolcumuz vardı kadroda. Bugün ilk 11'de ve 18 kişilik kadroda yine yer alıyorlar. Bu geleneği devam ettirmek istiyoruz ve ettirmemiz de lazım. Federasyonumuz önümüzdeki yıldan itibaren yabancı kontenjanını 5 ile sınırlıyor. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Bu senenin zor geçeceğini zaten biliyorduk. Hem ekonomik hem de sportif yönden baktığımız zaman, ilk dokuz haftada toplanan 10 puan küçümsenmemeli ama daha iyisi de olabilirdi. Galatasaray maçıyla zorlu bir viraja giriyoruz. Bu maçın ardından Antalyaspor'u konuk edeceğiz ve İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacağız. Bu haftalardan ne çıkarırsak bizim için kar. Geçmişte Galatasaray ile yapılan maçlarda eski Ali Sami Yen Stadı'nda 3-1'den 3-3'e getirdiğimiz ve galip geldiğimiz maçlar var. Türk Telekom Arena'da ilk defa oynayacağız, ancak futbolcularımız bunun bilincinde. Fenerbahçe maçının ardından tekrar bir sürprize imza atarız diye düşünüyorum. Galatasaraylı ama yüreği şu an Konyaspor için atan Uğur Hocamız için de güzel bir maç olur."

Gekas'ın golcülüğü tartışılmaz

Şan, transfer döneminin son günlerinde alınan futbolcuların da takıma adapte olduklarını, geniş bir kadrolarının olduğunu vurguladı. Yunan golcü Gekas'ın da yavaş yavaş bekleneni vermeye başladığını anlatan Şan, "Gekas'ın golcülüğü tartışılmaz. Bu sene farklı bir takımda oynuyor. Zamanla daha da alışacağını düşünüyorum. İnşallah çok geç kalınmaz" dedi.