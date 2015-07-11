Torku Konyaspor tam gaz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Torku Konyaspor'un, Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanda, futbolcular kondisyon, koşu ve pas çalışmalarının ardından ayak tenisi oynadı.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına 16 Temmuz'a kadar Erzurum'da devam edecek.

Öte yandan PTT 1. Lig ekipleri Göztepe ve Giresunspor da kamp çalışmalarını Erzurum'da devam ediyor.