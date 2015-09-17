17.09.2015 - 14:55 | | KONYA (AA)
Torku Konyaspor tam kadro
Konya ekibi, antrenmanda tam kadro çalıştı.
Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında, 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Medicana Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 4'e 2 pas çalışan yeşil-beyazlı futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı. Konya ekibi, antrenmanda tam kadro çalıştı.