Torku Konyaspor tam kadro çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor'a 3-0 yenilen Torku Konyaspor, 22. haftada sahasında Fenerbahçe ile 28 Şubat Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlılarına devam etti.

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular CORE ısınma hareketlerinin ardından, gruplara ayrılarak 5'e 2 pas çalışması yaptı. Daha sonra takım, Fenerbahçe maçının taktik çalışmasıyla idmana devam etti.