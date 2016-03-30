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30.03.2016 - 11:24 | | DHA

Torku Konyaspor taraftarı 'börk' üretti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor için armalı börk (keçe ve çuhadan yapılmış başlık) üreten 44 yaşındaki Mehmet Dilekçi, yoğun taleple karşılaştığını söyledi.

Torku Konyaspor taraftarı 'börk' üretti
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Torku Konyaspor'un ligin 2'nci yarısıyla birlikte hızla yükselerek 3'üncülüğe yerleştiğini hatırlatan Mehmet Dilekçi, yeşil beyazlı renklerden oluşan forma, kaşkol ve benzeri ürünlerin satışının da arttığını belirtti. Tekstil sektöründe yaklaşık 30 yıldır çalıştığını dile getiren Mehmet Dilekçi, bu arada kendisinden de özel yeşil beyaz renkli börk yapmasının istendiğini vurgularken şu ifadeleri kullandı: "3 aydır börk üretimim artmaya başladı. Yoğun talep var. Takım bu sezon başarılı olunca börke olan talepte arttı. Toptancılara da börk vermeye başladım. Yaptığım börkler önümüzdeki hafta Konyaspor storelarda da yerini alacak. Takımın UEFA Avrupa kupasına katılması kesinleştiğinde börke olan talebin daha da artacağına inanıyoruz."

4 BÜYÜKLERE YAPMAM

Börkün Selçuklular döneminde kullanılmaya başlandığını dile getiren Mehmet Dilekçi, "Selçukluların da Konya için önemi büyük. Sadece Torku Konyaspor için yapıyorum. 4 büyük takım için yapmam. Biz Konya'ya Torku Konyaspor'a gönül verdik" dedi.

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