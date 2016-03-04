Torku Konyaspor taraftarıyla kıskandırıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, yarı finale yükselen Torku Konyaspor, taraftarıyla diğer takımları kıskandırdı.Yeşil-beyazlılar, 42 bin kişilik Torku Arena'da dolu tribünlere karşı oynamaya devam ediyor. Daha önce de saha ve seyircisiyle herkesin beğenisi toplayan yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında dün akşam Beşiktaş ile karşılaştı.Dolu tribünlere karşı oynayan ve çeşitli tribün şovlarıyla taraftarının desteğini 90 dakika boyunca arkasında hisseden yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kupada, İstanbul'daki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Konya temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

"Taraftarımız her zaman bize güç veriyor"

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında haklı bir galibiyet alarak, yarı finale yükseldiklerini söyledi.Maçta hem oyunun hem de taraftarın iyi olduğunu belirten Baydar, şunları kaydetti:"Taraftarımıza ne kadar teşekkür etsek az. 42 bin kişilik stadımız yine doluydu. Harika bir taraftar kitlesi vardı. 90 dakika boyunca hiç susmadılar. Taraftarımız yine '12. adam' rolünü çok iyi üstlendi. Onlar bize her zaman güç veriyor. Hiç kimsede bulunmayan bir seyirci topluluğumuz var. Bu, bizi başarıya götüren temel faktörlerden biri. Sadece biz değil, ulusal ve uluslararası platformlarda da herkes takdir ediyor. Her zaman örnek olarak gösterilen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hep böyle devam eder."

"Taraftarımızın desteğiyle daha iyi motive oluyoruz"

Torku Konyasporlu defans oyuncusu Selim Ay da kendilerine destek verenlere teşekkür etti.Takım, hoca, yönetim ve basın olarak aile bağlarını bozmadıkları sürece başarının devam edeceğini dile getiren Selim Ay, "Bu sene spor camiasında sadece Torku Konyaspor diye bahsedilmiyor. Torku Konyaspor, sahası ve taraftarı bir bütün olarak konuşuluyor. İnşallah taraftarımız bu şekilde devam etsin. Onların desteğiyle daha iyi motive oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir önceki maçın üstüne çıkmak istiyoruz"

Nalçacılılar Taraftar Derneği Basın Sözcüsü İlker Kırnaz ise grup olarak temellerinin eskiye dayandığına dikkati çekti.Yeni statla beraber güçlerinin daha çok ortaya çıktığını aktaran Kırnaz, şunları kaydetti: "Torku Arena'nın akustiği çok iyi. Bu durum bizim desteğimizi de olumlu etkiliyor. Diğer tribünlerden de karşılık alabiliyoruz. Takıma daha fazla enerji verebilmek ve motive edebilmek için çalışıyoruz. Tüm maçlarda desteğimizi artırarak devam etmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman bir önceki maçın üstüne çıkabilmek. Desteğimizle takımımızın daha da başarılı olmasını istiyoruz."