Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor taraftarıyla kıskandırıyor
04.03.2016 - 13:30 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor taraftarıyla kıskandırıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş ile karşılaşan yeşil-beyazlılar, stadı tamamen dolduran coşkulu taraftarının desteğiyle yarı final sevincini yaşadı.

Torku Konyaspor taraftarıyla kıskandırıyor
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, yarı finale yükselen Torku Konyaspor, taraftarıyla diğer takımları kıskandırdı.Yeşil-beyazlılar, 42 bin kişilik Torku Arena'da dolu tribünlere karşı oynamaya devam ediyor. Daha önce de saha ve seyircisiyle herkesin beğenisi toplayan yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında dün akşam Beşiktaş ile karşılaştı.Dolu tribünlere karşı oynayan ve çeşitli tribün şovlarıyla taraftarının desteğini 90 dakika boyunca arkasında hisseden yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kupada, İstanbul'daki ilk maçı da 2-1'lik skorla kazanan Konya temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

"Taraftarımız her zaman bize güç veriyor"

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında haklı bir galibiyet alarak, yarı finale yükseldiklerini söyledi.Maçta hem oyunun hem de taraftarın iyi olduğunu belirten Baydar, şunları kaydetti:"Taraftarımıza ne kadar teşekkür etsek az. 42 bin kişilik stadımız yine doluydu. Harika bir taraftar kitlesi vardı. 90 dakika boyunca hiç susmadılar. Taraftarımız yine '12. adam' rolünü çok iyi üstlendi. Onlar bize her zaman güç veriyor. Hiç kimsede bulunmayan bir seyirci topluluğumuz var. Bu, bizi başarıya götüren temel faktörlerden biri. Sadece biz değil, ulusal ve uluslararası platformlarda da herkes takdir ediyor. Her zaman örnek olarak gösterilen taraftarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah hep böyle devam eder."

"Taraftarımızın desteğiyle daha iyi motive oluyoruz"

Torku Konyasporlu defans oyuncusu Selim Ay da kendilerine destek verenlere teşekkür etti.Takım, hoca, yönetim ve basın olarak aile bağlarını bozmadıkları sürece başarının devam edeceğini dile getiren Selim Ay, "Bu sene spor camiasında sadece Torku Konyaspor diye bahsedilmiyor. Torku Konyaspor, sahası ve taraftarı bir bütün olarak konuşuluyor. İnşallah taraftarımız bu şekilde devam etsin. Onların desteğiyle daha iyi motive oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir önceki maçın üstüne çıkmak istiyoruz"

Nalçacılılar Taraftar Derneği Basın Sözcüsü İlker Kırnaz ise grup olarak temellerinin eskiye dayandığına dikkati çekti.Yeni statla beraber güçlerinin daha çok ortaya çıktığını aktaran Kırnaz, şunları kaydetti: "Torku Arena'nın akustiği çok iyi. Bu durum bizim desteğimizi de olumlu etkiliyor. Diğer tribünlerden de karşılık alabiliyoruz. Takıma daha fazla enerji verebilmek ve motive edebilmek için çalışıyoruz. Tüm maçlarda desteğimizi artırarak devam etmek istiyoruz. Hedefimiz her zaman bir önceki maçın üstüne çıkabilmek. Desteğimizle takımımızın daha da başarılı olmasını istiyoruz."

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber