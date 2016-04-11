Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri "Torku Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor"
11.04.2016 - 15:17 | | KONYA (AA)

"Torku Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor"

Kulüp basın sözcüsü Baydar, "Evimizde aldığımız galibiyetle 3. sıradaki yerimizi pekiştirdik. Artık önümüzü daha rahat görebiliyoruz. İnşallah Avrupa hedefimiz sezon sonunda gerçekleşecektir" dedi.

"Torku Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor"
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, takımlarının tarih yazmaya devam ettiğini, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetle 3. sıradaki yerlerini pekiştirdiklerini söyledi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendiklerini anımsattı. Aldıkları galibiyetle çıkışlarını sürdürdüklerini belirten Baydar, "Torku Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor. Evimizde aldığımız galibiyetle 3. sıradaki yerimizi pekiştirdik. Artık önümüzü daha rahat görebiliyoruz. İnşallah Avrupa hedefimiz sezon sonunda gerçekleşecektir." dedi.

Baydar, Fenerbahçe maçındaki taraftarın desteğine de değinerek, şunları kaydetti: "Maçın başından sonuna kadar destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yine desteklerini bizden esirgemediler ve '12. adam' görevini layıkıyla yerine getirdiler. İnşallah onların da desteğiyle başarımızı sürdüreceğiz."

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber