Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, takımlarının tarih yazmaya devam ettiğini, Fenerbahçe karşısında aldıkları galibiyetle 3. sıradaki yerlerini pekiştirdiklerini söyledi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-1 yendiklerini anımsattı. Aldıkları galibiyetle çıkışlarını sürdürdüklerini belirten Baydar, "Torku Konyaspor tarih yazmaya devam ediyor. Evimizde aldığımız galibiyetle 3. sıradaki yerimizi pekiştirdik. Artık önümüzü daha rahat görebiliyoruz. İnşallah Avrupa hedefimiz sezon sonunda gerçekleşecektir." dedi.

Baydar, Fenerbahçe maçındaki taraftarın desteğine de değinerek, şunları kaydetti: "Maçın başından sonuna kadar destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Yine desteklerini bizden esirgemediler ve '12. adam' görevini layıkıyla yerine getirdiler. İnşallah onların da desteğiyle başarımızı sürdüreceğiz."