Torku Konyaspor, Traore ile sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Torku Konyaspor, daha önce Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor formaları giyen 27 yaşındaki Burkina Fasolu milli oyuncu Abdou Razack Traore'yi 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Zafer'de bulunan kulüp binasında düzenlenen imza töreninde ikinci başkan Fatih Yılmaz, başkan yardımcıları Mehmet Akdaş ve asbaşkanlardan Ömer Korkmaz da hazır bulundu.

Konuşmasına yaşanan terör saldırılarında hayatlarını kaybeden şehitler için Allah'tan rahmet, başta aileleri olmak üzere bütün herkese başsağlığı dileyerek başlayan ikinci başkan Fatih Yılmaz, "Takımımız yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da güzel şartlarda devam ediyor. Transferde çekirdek kadromuzu koruduk ve üzerine yapacağımız takviyelerle iyi işler yapmak istiyoruz. Bunun için transfer komitemiz ve teknik heyetimiz işbirliği içerisinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Oturmuş bir kadromuz var ve bakıldığında ligdeki birçok takımdan daha iyi durumdayız. İnşallah bu durumu ligde sonuçlara da yansıtacağız" dedi.

Bugün çok önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını söyleyen Fatih Yılmaz, "Kendisini daha önceden Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor'dan tanıyoruz. Rakip olarak oynarken çekindiğimiz oyuncuların başında geliyordu Traore. Performansına bakıldığında her sezon gol ve asist anlamında küçümsenmeyecek önemli katkılar sağladığı gerçeği ortada. Ve Traore'nin bizim takımımızın da en önemli parçalarından biri olacağına inanıyorum. Duruşu, dürüstlüğü ve samimiyetiyle beğendiğimiz bir oyuncuydu ve böyle bir oyuncuyu renklerimize bağladığımız için mutluyuz. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah takımımıza önemli katkılar sağlar" diye konuştu.

Sözlerine “Konyaspor'da olmaktan dolayı çok mutluyum” diyerek başlayan yeni transfer Abdou Razack Traore, "Böyle güzel bir ailenin içine dahil olmak beni son derece memnun etti. Kayserispor ile anlaştığım söylendi. Ama ben Konyaspor'u seçtim ve herkesin gördüğü gibi buradayım. Bir kez daha söylüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum ve inşallah Konyaspor'un başarısına katkılar sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Abdou Razack Traore kendisini 1 yıllığına kiralık olarak Torku Konyaspor'a başlayan resmi imzaya atarken forma ile bayrak önünde basın mensuplarına poz verdi.

ABDOU RAZACK TRAORE KİMDİR?



18 Aralık 1988 Abidjian Fildişi Sahili doğumlu olan Burkina Fasolu yeni transferimiz Abdou Razack Traore, profesyonel olarak futbola 2005-2006 sezonunda Raja Casablanca takımında başladıktan sonra Norveç'in Rosenborg ekibine transfer oldu ve burada 2006-2010 yılları arasındaki 4 sezonda Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme, UEFA Avrupa Ligi'de dahil olmak üzere 70 maçta forma giyerken 6 gol kaydetti. 2010 yılında Polonya'nın Lechia Gdansk takımına transferi gerçekleşen Abdou Razack Traore, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere 3 sezonda toplam 72 maça çıktı ve 27 gol attı. 2012-2013 sezonu devre arasında Gaziantepspor'a transfer olan ve 2013-2014 sezonu ile birlikte 38 maçta 10 gollük performans sergileyen Traore, 2014-2015 sezonunu Avrupa Kupaları ve Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı 33 maçtaki 12 gollük performans ile Kardemir Karabükspor'da geçirdi. Abdou Razak Traore 2005 yılında bu yana Burkina Faso Milli Takımı formasıyla 16 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.