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05.08.2013 - 14:56 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor yarın yurda dönüyor

Sezon başı hazırlıklarını 14 gündür Slovenya'da sürdüren Torku Konyaspor, yarın yurda dönüyor.

Torku Konyaspor yarın yurda dönüyor
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Sezon başı hazırlıkları kapsamında 14 gündür Slovenya'da çalışmalarını sürdüren Torku Konyaspor, yarın Türkiye'ye dönüyor.

Yeşil-beyazlılar, günün tek çalışmasını teknik direktör Uğur Tütüneker gözetiminde gerçekleştirdi. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Daha sonra üç takıma ayrılan oyuncular, dönüşümlü olarak top tekniği ve pasa dayalı çift kale maç yaptı.

Ali Dere ve Kibong Mbamba'nın katılmadığı antrenmanda, İbrahim Alan uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalıştı. Antrenman, açma-germe hareketleriyle sona erdi.

Öte yandan yeşil-beyazlıların Slovenya kampı yarın sona eriyor. Yarın akşam saatlerinde yurda dönecek takım, 2 gün iznin ardından Ankara'da toplanacak ve TSYD Ankara Şubesi tarafından düzenlenen dörtlü turnuvaya katılacak.

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