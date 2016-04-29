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29.04.2016 - 15:08 |

Torku Konyaspor'a 42 milyon TL

Mütevazı kadrosuyla sezona damga vuran Konyaspor, 17 galibiyet 8 beraberlikle tam 27 milyon 300 bin TL performans primi aldı. UEFA’ya gitmesi halinde 4, ligi 3. bitirmesi durumunda ise 10 milyon TL daha kasasına koyacak. Kupa geliriyle birlikte bu rakam tam 42 milyon TL’yi buluyor.

Torku Konyaspor'a 42 milyon TL
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Aykut Kocaman mütevazı bir kadroyla sezona başlarken herkes tarafından Konyaspor adına ligin pek rahat geçmeyeceği görüşü hakimdi. İlk haftalarda kendi tribünlerinden dahi istenmeyen sesler yükseldi. Buna karşılık Yeşil-Beyazlılar, tarihinin en başarılı günlerini yakalarken sezonun da tartışması en flaş ekibi oldu. Her maçını ortalama 20 bin taraftara oynayan Konyaspor, yalnızca tribünleriyle ve aldığı sonuçlarla değil, elde ettiği gelirle de herkesi kıskandırdı.

Direkt katılırsa...

17 galibiyet ve 8 beraberlikle toplamda 27 milyon 300 bin TL’lik performans gelirinin sahibi olan Kocaman’ın takımı, Avrupa’ya gitmeyi garantiledi. Konya direkt katılım hakkını da elde etmesi halinde kasasına 4 milyon TL daha koyacak. Asıl ödül ise sezon sonu ligi bitirdiği sıralamadan gelecek. 3. sırada tamamlamayı başarırsa 10 milyon TL’lik ödül verilecek.

Türkiye Kupası’nda da grup aşamasında 585 bin TL, son 16 turu ve yarı finalde aldığı sonuçlar sebebiyle de 1 milyon 260 bin TL gelire ulaşıldı. Konyaspor böylece kupadan da toplam 1 milyon 845 bin TL kazanmış oldu. Toplama bakıldığında tam olarak 42 milyon TL’yi bulan bir gelir elde eden Konyaspor bu alanda da sezonun en başarılı takımlarından biri oldu.

(Fanatik)

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