Torku Konyaspor'a Sloven sağ bek

Önceki gün Antalya’da Başkan Ahmet Şan ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile bir araya gelerek transfer konusunda toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonrasında transfer için düğmeye basan Torku Konyaspor, Slovenya’nın Domzale takımından 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Nejc Skubic ile her konuda anlaştı. Yeşil-beyazlı takım 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Sloven oyuncuyla 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Yeni transfer Skubic’in bugün Konya’ya gelerek yapılacak sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

10 takımlı Slovenya 1. Ligi'nde 3. sırada yer alan Domzale ile bu sezon ligde 22 maça çıkan Skubic, 2 de gol attı. Skubic ayrıca bu sezon, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 de kupa maçına çıktı.