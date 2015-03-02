Torku Konyaspor'da 1 puan sevinci!

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçında iyi mücadele ettiklerini, kazanabilecekleri maçtan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

Maçın ilk dakikalarında 1-0 öne geçtiklerini hatırlatan Baydar, müsabakada başka goller de bulabileceklerini ancak pozisyonları değerlendirmediklerini ifade etti.

Baydar, takım olarak uzun bir aradan sonra maç kazanmayı istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Puan kaybettiğimiz için üzgünüz ancak Fenerbahçe gibi güçlü bir rakip karşısında bir puan da iyidir. Bizim açımızdan ne yazık ki yine hakem faktörü ön plana çıktı. Golden önce Egemen Korkmaz oyuncumuz Ali Turan'a faul yaptı. Maçın hakemi Ali Palabıyık ve diğer hakemler bu pozisyonu göremedi. Hakemler adına şansızlık demek istiyoruz. Ancak her Fenerbahçe maçında bu tip pozisyonlarla karşılaşıyoruz. Bunun için ne yapılabilir bilmiyoruz. Hakemlerimiz lütfen biraz daha dikkat etsinler. Bir daha hakkımızın yenmesini istemiyoruz."

Taraftara da teşekkür eden Baydar, "Taraftarımız 12. adam görevini yerine getirdi. Sanki yurt dışında bir maçta gibiydik. Son ana kadar hiç susmadılar. İnşallah lig sonuna kadar bu desteklerini sürdürürler. Bu inançla başarı da gelecektir" diye konuştu.