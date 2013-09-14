14.09.2013 - 13:57 |
Torku Konyaspor'da 10 futbolcu kadroda yok
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Sanica Boru Elazığspor ile karşılaşacak Torku Konyaspor'da10 futbolcu kadroya alınmadı.
Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nden karayoluyla Ankara'ya hareket eden yeşil-beyazlı kafile, buradan tarifeli uçakla Elazığ'a giderek kampa girecek.
Torku Konyaspor'da, Djalma, Ramos, Thorvaldsson, Hasan Kabze, Şenol Akın, Tolga Ünlü, Muhammet Yürükuslu, Abdülkerim Bardakçı, İsmail Güven ve Ahmet Sabri Fener, Sanica Boru Elazığspor maçı kadrosuna alınmadı.
Yeşil-beyazlıların Sanica Boru Elazığspor kafilesinde şu isimler yer alıyor:
"Erdinç Yavuz, Kaya Tarakçı, Ali Turan, Erdal Kılıçarslan, Ali Çamdalı, İtandje, Ergün Teber, N'Douassel, Elvis Kokalovic, Mehmet Güven, Theofanis Gekas, Mehmet Uslu, Recep Aydın, Selim Ay, İshak Çakmak, Ömer Ali Şahiner, Tomas Borek ve Kibong Mbamba."