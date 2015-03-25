Torku Konyaspor'da 3 eksik

Tatlıcak M. Tevfik Lav Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman gözetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra kurulan parkurlarda istasyon ve pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Çalışmalara sakat olan Mahlangu, milli takımlarda bulunan Ömer Ali Şahiner ile Torje katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Hasan Kabze ise düz koşunun ardından çalışmalarına tesislerde devam etti.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan tecrübeli futbolcu Hasan Kabze, ligde yakaladıkları çıkışla üst sıralara tırmandıklarını söyleyerek, “Bu tırmanışımızı sürdürmek için Trabzonspor maçını kazanmamız gerekiyor. Bizim için büyük ya da küçük takım farkı yok. Çünkü ligde mücadele eden takımların iyi şeyler yaptığını görüyoruz. Bizim zaman zaman formsuz olduğumuz dönemlerde oldu ama son 4 haftaya bakıldığı zaman iyi puanlar aldık. Trabzonspor maçından da umutluyuz. Galip gelmememiz için hiçbir neden yok” dedi.

Oynadığı mevkiyle alakalı soruya Hasan Kabze, “Geçen sene ben sol kanatta oynadım. Benim için artık eskisi gibi yer beğenme durumu yok. İki tarafta da oynamak ayrıcalık. Her iki tarafta da iyi olduğumu düşünüyorum. Kaç yıldır profesyonel olarak futbolculuk yapıyorum. Artık nerede nasıl oynanması gerektiğini biliyorum. İyi şeyler yaptıktan sonra nerede oynadığımın bir önemi yok. Önemli olan iyi şeyler yapabilmek ve takıma faydalı olabilmek” yanıtını verdi.

Sezon sonu gol hedefiyle ilgili sorulan soru üzerine ise Kabze, “Gol hedefim hayatım boyunca hiç olmadı. Ama atabildiğim kadar atmak istiyorum. Önemli olan hem bireysel olarak iyi bir performansla ligi bitirmek hem de takımımızın ligi üst sıralarda bitirmesi. İnşallah sezon sonunda herkes her şekilde mutlu olur” cevabını verdi.