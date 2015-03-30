Torku Konyaspor'da 3 eksik

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sahaya kurulan istasyonlarda pas, dayanıklılık ve kuvvet çalışan yeşil-beyazlılar, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

İdmanda, sakat olan Mahlangu ile Torje ve Kokalovic yer almadı.