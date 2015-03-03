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03.03.2015 - 16:24 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor'da 5 eksik

Torku Konyaspor, İstanbul Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Torku Konyaspor'da 5 eksik
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Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Torku Konyaspor, 23. haftada deplasmanda İstanbul Başakşehir ile pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde koşan futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Salonda tedavilerine devam edilen Hasan Kabze, Djalma Campos ve Ömer Ali Şahiner, salonda çalıştı. Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında kadroda yer almayan Ciprian Marica ise takımdan ayrı koşu yaptı.

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