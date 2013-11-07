Torku Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Medical Park Antalyaspor'u konuk edecek Torku Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Tütüneker'in yer almadığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün 3-2 yenilerek elendikleri Hacettepe karşısında forma giyen oyuncular, çalışmayı açma germe hareketlerinin ardından tamamladı.

Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas idmanı ve yarı sahada yapılan çift kale maç sonrası çalışmayı sonlandırdı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ali Turan, Ergün Teber ve Elvis Kokaloviç katılmadı. İshak Çakmak ve Ömer Ali Şahiner ise takımdan ayrı top çalışması yaptı.