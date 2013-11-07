Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Torku Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
07.11.2013 - 13:20 |

Torku Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Antrenmana tedavileri devam eden Ali Turan, Ergün Teber ve Kokaloviç katılmadı

Torku Konyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Pazar günü Medical Park Antalyaspor'u konuk edecek Torku Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Tütüneker'in yer almadığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda dün 3-2 yenilerek elendikleri Hacettepe karşısında forma giyen oyuncular, çalışmayı açma germe hareketlerinin ardından tamamladı.

Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas idmanı ve yarı sahada yapılan çift kale maç sonrası çalışmayı sonlandırdı. Antrenmana, tedavilerine devam edilen Ali Turan, Ergün Teber ve Elvis Kokaloviç katılmadı. İshak Çakmak ve Ömer Ali Şahiner ise takımdan ayrı top çalışması yaptı.

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
  2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber