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25.03.2016 - 11:11 |

Torku Konyaspor'da 'Avrupa' sesleri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un genel menajeri, bugünlere kolay gelmedediklerini ifade ederken Avrupa hedeflerinden de bahsetti.

Torku Konyaspor'da 'Avrupa' sesleri
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un genel menajeri Önder Sami Güven, takımın bugünlere kolay gelmediğini belirterek, istikrar adına bu sıralamaları korumanın önemli olduğunu kaydetti.

Güven, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 26. hafta itibarıyla gelinen noktada başarılı olduklarını ve bunun takdir edildiğini bildirdi.

Toplanan 47 puan ve sıralamadaki lig üçüncülüğünün çok iyi olduğunu belirten Güven, "Bugünlere kolay gelinmedi. Önemli olan, istikrar adına bu sıralamaların müdavimi olmak. Bu da bir anda olacak şey değil. Sabır ve istikrar gerektiriyor. Takımımızın, kendisinden kadro ve bütçe anlamında önde olan birçok takımı geride bırakarak geldiği nokta ayakta alkışlanacak bir durum." şeklinde görüşlerini aktardı.

Başarıya giden yolda en büyük avantajlarının sabır ve istikrar olduğunu vurgulayan Güven, "Ligin son 8 haftası. Takımların hedefleri doğrultusunda, oynanacak maçların zorluk dereceleri biraz daha artmış durumda. Final niteliğinde 8 maçımız var. Bulunduğumuz konumu da koruyup, gelecek sonuçlarla neden ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etmeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bir engeli daha kayıpsız geçeceğimize inanıyoruz"

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını anımsatan Güven, şu ifadeleri kullandı: "Gençlerbirliği bizim gibi ikinci yarının en başarılı takımı. İyi bir hava yakaladılar ve bir anda orta sıralara yükseldiler. Ankara'da çok önemli bir maç oynayacağız. Bizim adımıza o maç belki de eşik atlama ve üst sıralarda tutunma adına çok büyük önem taşıyacak. Kazanıp, bir engeli daha kayıpsız geçeceğimize inanıyoruz."

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